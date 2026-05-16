Хаби Алонсо достиг соглашения с «Челси» о контракте — RMC Sport

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо достиг принципиального соглашения с лондонским «Челси», сообщает RMC Sport.

Речь идёт о долгосрочном контракте, который будет подписан минимум до 2028 года. Сообщается, что тренер будет играть активную роль в летних трансферах клуба.

Напомним, последним клубом Алонсо в качестве тренера был мадридский «Реал». Он возглавлял команду с июня 2025 года по 12 января 2026 года. За время работы на этом посту Алонсо провёл 28 матчей, в которых команда одержала 20 побед, три встречи завершились вничью, а пять были проиграны. Также тренер известен по работе в немецком «Байере», с которым он становился чемпионом Германии.