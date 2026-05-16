«Ман Сити» догнал «Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» по числу завоёванных Кубков Англии

«Манчестер Сити» стал победителем Кубка Англии сезона-2025/2026. Это восьмой подобный трофей «горожан», по числу этих титулов они сравнялись с «Челси», «Ливерпулем» и «Тоттенхэм Хотспур».

Чаще всего данный трофей выигрывал лондонский «Арсенал» — у «канониров» 14 побед в Кубке Англии. На втором месте по этому показателю находится «Манчестер Юнайтед» (13), а третью строчку делят «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур», «Челси» и «Манчестер Сити».

Семь Кубков Англии у «Астон Виллы», по шесть трофеев у «Блэкберн Роверс» и «Ньюкасл Юнайтед».

В прошлый раз Кубок Англии выиграл лондонский «Кристал Пэлас», который в решающем матче на стадионе «Уэмбли» победил «Манчестер Сити» со счётом 1:0.