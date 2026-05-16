Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ман Сити» догнал «Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» по числу завоёванных Кубков Англии

«Ман Сити» догнал «Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» по числу завоёванных Кубков Англии
Комментарии

«Манчестер Сити» стал победителем Кубка Англии сезона-2025/2026. Это восьмой подобный трофей «горожан», по числу этих титулов они сравнялись с «Челси», «Ливерпулем» и «Тоттенхэм Хотспур».

Кубок Англии . Финал
16 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Семеньо – 72'    

Чаще всего данный трофей выигрывал лондонский «Арсенал» — у «канониров» 14 побед в Кубке Англии. На втором месте по этому показателю находится «Манчестер Юнайтед» (13), а третью строчку делят «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур», «Челси» и «Манчестер Сити».

Семь Кубков Англии у «Астон Виллы», по шесть трофеев у «Блэкберн Роверс» и «Ньюкасл Юнайтед».

В прошлый раз Кубок Англии выиграл лондонский «Кристал Пэлас», который в решающем матче на стадионе «Уэмбли» победил «Манчестер Сити» со счётом 1:0.

Материалы по теме
Шикарный гол «Сити» пяткой в финале! У Гвардиолы сезон перестройки — но два трофея
Шикарный гол «Сити» пяткой в финале! У Гвардиолы сезон перестройки — но два трофея
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android