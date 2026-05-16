Экс-игрок «Краснодара» Каборе: Сафонов уже не упустит статус главного вратаря «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Краснодара» и чемпион Франции в составе «Марселя» Шарль Каборе считает, что россиянин Матвей Сафонов останется основным вратарём в команде.

«Я всегда верил в силу Сафонова. Я видел его в «Краснодаре», и уже тогда это был действительно исключительный голкипер. Когда Матвей приехал во Францию, я говорил, что он невероятный вратарь и что в будущем «ПСЖ» может рассчитывать на него. И сегодня он показывает, что я был прав. Я так горжусь им, я так рад за него! Сафонов заслуживает этого, потому что он очень сильный. Я желаю ему всего наилучшего в будущем. Думаю, он уже не отпустит статус главного вратаря «ПСЖ», — сказал Каборе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 14 встречах Лиги 1, восемь из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.