«Спартак» сделал заявление по будущему Тео Бонгонда

Московский «Спартак» заявил, что контракт с полузащитником команды Тео Бонгонда не будет продлён.

«30-летний полузащитник покинет «Спартак» по окончании сезона. За три года Бонгонда провёл за красно-белых 75 матчей, в которых забил 16 мячей. Мы благодарим Тео за время, проведённое в клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале клуба.

В нынешнем сезоне Бонгонда принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

