Министр спорта Татарстана поставил «Рубину» задачу попасть в топ-5 в следующем сезоне

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов поставил казанскому «Рубину» задачу финишировать в пятёрке сильнейших в Мир Российской Премьер-Лиге — 2026/2027. С января текущего года команду возглавляет испанский специалист Франк Артига.

«Достойные результаты у «Рубина», мы там же, где мы были, очень серьёзные перемены случились в клубе, новый тренерский штаб, я хорошо знаком с Артигой. Матч со «Спартаком» был не самым показательным, команда идёт очень хорошо, последний матч будет достойным. Но уже сейчас мы смотрим перспективу на следующий сезон, болельщики вернулись на трибуны, очень хорошо поддерживают, команда конкурентная, хорошо играет.

Задача – попасть в топ-5, раньше было понятно почему, планировали попасть в еврокубки, сейчас, к сожалению, этого фактора нет, но кто его знает. Наши команды возвращаются, в том числе по игровым видам, есть пример водного поло, хочется и в футболе, на клубном уровне, участвовать в мировых соревнованиях, вернуться в Европу, и тогда будет больше мотивации, но мотивация быть на Олимпе есть всегда», – передаёт слова Леонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.