Главная Футбол Новости

Первая лига по футболу 2025/2026: результаты на 16 мая, календарь, таблица

Результаты матчей заключительного тура Первой лиги — 2025/2026 по футболу
В субботу, 16 мая, состоялся заключительный, 34-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 34-го тура Первой лиги:

16 мая, суббота:

«СКА-Хабаровск» – «Нефтехимик» – 2:0;
«Ротор» – «Чайка» – 5:0;
«Волга» Ульяновск – «Факел» – 0:3;
«Спартак» Кострома – «Уфа» – 0:1;
«Арсенал» Тула – «Родина» – 1:4;
«КАМАЗ» – «Сокол» – 0:1;
«Челябинск» – «Шинник» – 2:2;
«Черноморец» – «Урал» – 2:1;
«Торпедо» Москва – «Енисей» – 1:0.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги заняла «Родина». В активе московской команды 68 набранных очков в 34 матчах. На второй строчке расположился воронежский «Факел», у которого также 68 очков. Третье и четвёртое места заняли «Урал» (61) и «Ротор» (56). В зоне вылета остались «Черноморец» (35), «Сокол» (26) и «Чайка» (22).

Календарь матчей Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Историческое чемпионство «Родины»! Главные итоги развязки в Первой лиге
Историческое чемпионство «Родины»! Главные итоги развязки в Первой лиге
