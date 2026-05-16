Результаты матчей заключительного тура Первой лиги — 2025/2026 по футболу

В субботу, 16 мая, состоялся заключительный, 34-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 34-го тура Первой лиги:

16 мая, суббота:

«СКА-Хабаровск» – «Нефтехимик» – 2:0;

«Ротор» – «Чайка» – 5:0;

«Волга» Ульяновск – «Факел» – 0:3;

«Спартак» Кострома – «Уфа» – 0:1;

«Арсенал» Тула – «Родина» – 1:4;

«КАМАЗ» – «Сокол» – 0:1;

«Челябинск» – «Шинник» – 2:2;

«Черноморец» – «Урал» – 2:1;

«Торпедо» Москва – «Енисей» – 1:0.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги заняла «Родина». В активе московской команды 68 набранных очков в 34 матчах. На второй строчке расположился воронежский «Факел», у которого также 68 очков. Третье и четвёртое места заняли «Урал» (61) и «Ротор» (56). В зоне вылета остались «Черноморец» (35), «Сокол» (26) и «Чайка» (22).