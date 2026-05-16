Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Капитан «Ман Сити» Силва: для меня победа в Кубке Англии имеет особое значение

Полузащитник и капитан «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о победе над «Челси» (1:0) в финале Кубка Англии.

Кубок Англии . Финал
16 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Семеньо – 72'    

«Это особенный момент. Я очень рад. Каждый шаг моего пути в «Манчестер Сити» просто невероятен. Надеюсь, что мы ещё сможем побороться за чемпионство.

Сегодня мы счастливы. Для меня эта победа имеет особое значение, ведь я помог клубу завоевать ещё один трофей в свой заключительный сезон здесь. Надеюсь, что это не последний титул команды.

С момента моего прибытия в клуб мы взяли 20 трофеев, что довольно неплохо. Гол [Семеньо] получился просто шикарным. В финалах фаворитов нет, в начале второго тайма наш соперник был очень силён. Мы постоянно находились под давлением, что непросто», — приводит слова Силвы BBC.

