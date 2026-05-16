Хаби Алонсо согласовал с «Челси» контракт до 2030 года — Романо

Испанский специалист Хаби Алонсо будет объявлен новым главным тренером «Челси» в ближайшее время, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Лондонский клуб заключит со специалистом четырёхлетний контракт до июня 2030 года. Сообщается, что все детали согласованы и Алонсо прибудет в Лондон в ближайшие дни, чтобы начать работу с клубом. Ранее сообщалось о принципиальной договорённости между клубом и тренером.

Напомним, предыдущим клубом Алонсо в качестве тренера был мадридский «Реал». Он возглавлял команду с июня 2025 года по 12 января 2026 года. За время работы на этом посту Алонсо провёл 28 матчей, в которых команда одержала 20 побед, три встречи завершились вничью, а пять были проиграны. Также тренер известен по работе в немецком «Байере», с которым он становился чемпионом Германии.