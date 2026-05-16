Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Кристиан Нобоа: мне грустно из-за вылета «Сочи» — надеюсь, они сразу вернутся в РПЛ

Бывший игрок «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о вылете клуба из Мир Российской Премьер-Лиги по итогам нынешнего сезона.

«Мне грустно из-за вылета «Сочи». Это хороший клуб с отличным полем, стадионом, болельщиками. Жаль, что команда оказалась в такой ситуации. Надеюсь, они сразу вернутся в РПЛ и в этот раз будут готовы лучше. «Сочи» нужно хороших футболистов. Знаю, что люди там серьёзно работают, но иногда новые футболисты не помогают так, как этого от них ждут», — сказал Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 29 матчей чемпионата России «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке. В активе команды 21 набранное очко. Отставание от зоны стыковых матчей составляет четыре очка за один тур до завершения чемпионата.

