Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Андрей Талалаев высказался о судействе и об уровне чемпионата России

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказал мнение об уровне Мир Российской Премьер-Лиги.

«Судейство не обсуждаю, очень больно это потом отдаётся на матчах. А уровень Российской Премьер-Лиги… Я не сторонник тех критиков, которые утверждают, что уровень сильно просел. Я могу сказать, что различия между топовыми клубами и середняками немного стёрлись, потому что класс звёзд, которые к нам приезжают, чуть понизился. Я могу сказать, что последние команды подтянулись в связи с тем, что нет глобально разницы между, условно, бюджетами клубов после верхней шестёрки, которые под 100 млн рублей, и остальными.

Раньше было очень сильное различие между командами, которые занимали последние места и в середине таблицы. Сейчас это немного стёрлось. Успехи частных команд, таких как «Краснодар», который стал чемпионом, показывают, что нет прямой геометрической прогрессии зависимости результата от финансовых вливаний. Да, превосходство более богатых существует, потому что выше класс игроков, которые у них есть. Но с топ-командами тоже можно соперничать. Это, наверное, главный тезис, который в этом году мы сначала поставили скорее как теорему, которую нужно доказать. Но в конце сезона могу сказать, что это уже аксиома», — приводит слова Талалаева ТАСС.

В нынешнем сезоне чемпионата России «Балтика» под руководством Талалаева набрала 46 очков после 29 матчей и занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Зенит», у которого 65 очков. Клуб из Санкт-Петербурга опережает «Краснодар» на два очка.

