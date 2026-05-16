Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Итоговая таблица Первой лиги по футболу сезона-2025/2026

Итоговая таблица Первой лиги по футболу сезона-2025/2026
В субботу, 16 мая, состоялся заключительный, 34-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. По итогам сезона чемпионом Первой лиги стала «Родина». В активе московской команды 68 набранных очков в 34 матчах. На второй строчке расположился воронежский «Факел», у которого так же 68 очков. Третье и четвёртое места заняли «Урал» (61) и «Ротор» (56).

На местах с четвёртого по восьмое расположились соответственно «КАМАЗ» (49), «Енисей» (49), «Спартак» Кострома (49) и «Шинник» (48).

Ниже в турнирной таблице находятся московское «Торпедо» (46), «Челябинск» (44), «Нефтехимик» (43), «СКА-Хабаровск» (42), «Арсенал» Тула (39), «Волга» (37) и «Уфа» (37).

В зоне вылета расположились «Черноморец» (35), «Сокол» (26) и «Чайка» (22).

Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Историческое чемпионство «Родины»! Главные итоги развязки в Первой лиге
