Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аль-Хиляль — Неом, результат матча 16 мая 2026, счёт 2:0, 33-й тур саудовской Про-лиги 2025/2026

«Аль-Хиляль» победил «Неом» и сократил отставание от «Аль-Насра» Роналду за тур до финиша
Комментарии

Завершился матч 33-го тура саудовской Про-лиги, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Неом». Команды играли на стадионе «Кингдом Арена» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Анастасиос Сидиропулос (Греция). Победу со счётом 2:0 одержали хозяева поля.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 33-й тур
16 мая 2026, суббота. 19:05 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
2 : 0
Неом
1:0 Невеш – 10'     2:0 Мандаш – 58'    

На 10-й минуте португалец Рубен Невеш открыл счёт, реализовав пенальти. На 58-й минуте нападающий Султан Мандаш удвоил преимущество своей команды.

Таким образом, «Аль-Хиляль» довёл количество набранных в сезоне очков до 81 и сократил отставание от возглавляющего чемпионскую гонку «Аль-Насра» (83) до двух очков. В заключительном туре 21 мая команда португальца Криштиану Роналду сыграет с клубом «Дамак», а «Аль-Хиляль» встретится с «Аль-Фейхой».

Календарь саудовской Про-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица саудовской Про-лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Момент истины для Роналду. Финал Лиги чемпионов АФК 2 «Аль-Наср» — «Гамба Осака»
Момент истины для Роналду. Финал Лиги чемпионов АФК 2 «Аль-Наср» — «Гамба Осака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android