«Аль-Хиляль» победил «Неом» и сократил отставание от «Аль-Насра» Роналду за тур до финиша

Завершился матч 33-го тура саудовской Про-лиги, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Неом». Команды играли на стадионе «Кингдом Арена» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Анастасиос Сидиропулос (Греция). Победу со счётом 2:0 одержали хозяева поля.

На 10-й минуте португалец Рубен Невеш открыл счёт, реализовав пенальти. На 58-й минуте нападающий Султан Мандаш удвоил преимущество своей команды.

Таким образом, «Аль-Хиляль» довёл количество набранных в сезоне очков до 81 и сократил отставание от возглавляющего чемпионскую гонку «Аль-Насра» (83) до двух очков. В заключительном туре 21 мая команда португальца Криштиану Роналду сыграет с клубом «Дамак», а «Аль-Хиляль» встретится с «Аль-Фейхой».