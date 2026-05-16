Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
21:00 Мск
Капитан «Манчестер Сити» Силва: Гвардиола поменял то, как я вижу футбол

Полузащитник и капитан «Манчестер Сити» Бернарду Силва после победы над «Челси» (1:0) в финале Кубка Англии высказался о влиянии на него главного тренера тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

Кубок Англии . Финал
16 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Семеньо – 72'    

«Гвардиола поменял то, как я вижу футбол. Под его руководством я провёл 80% своей карьеры. Именно с ним я достиг всего того, к чему стремился. У нас очень хорошие взаимоотношения на фоне всех взлётов и падений. Мне небезразличен «Манчестер Сити».

Будущее Гвардиолы в клубе? Решение за ним. Мне не следует это комментировать. Желаю ему всего наилучшего. Я рад работать под его руководством и доволен тем, что мы через многое прошли вместе», — приводит слова Силвы BBC.

