Игорь Корнеев прокомментировал решение «Спартака» не продлевать контракт с Тео Бонгонда

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал решение московского «Спартака» не продлевать контракт с полузащитником Тео Бонгонда.

«Повлияла покупка игроков на ту же позицию. Нельзя сказать, что он провалился в «Спартаке». Он ярко начал, но постепенно отошёл на второй план. Хотя футболист интересный. Наличие новых игроков просто сдвинуло его в состояние неликвидности», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Ранее клуб на своём официальном сайте подтвердил решение не продлевать контракт с футболистом.

Бонгонда перешёл в «Спартак» в июле 2023 года. Футболист провёл за красно‑белых 75 матчей, в которых забил 16 мячей.

В нынешнем сезоне Бонгонда принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.