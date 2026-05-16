Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Представитель Дмитрия Баринова рассказал о настрое игрока на матч с «Локомотивом»

Владимир Кузьмичёв, представитель полузащитника московского ЦСКА Дмитрия Баринова, высказался о настрое футболиста на матч с «Локомотивом» в 30-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют в воскресенье, 17 мая, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

«Мы буквально недавно виделись с Димой, немножко поговорили на эту тему. Не почувствовал в разговоре какого-то особого настроя на матч с «Локомотивом». Всё-таки он провёл там столько лет, столько друзей осталось. По-спортивному, конечно, хочется побеждать в любом матче. Но какой-то особенной принципиальности на этот матч, думаю, у Баринова нет», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Дмитрий Баринов перебрался в ЦСКА из «Локомотива» в зимнее трансферное окно. Летом 2026-го у полузащитника истекал контракт с железнодорожниками. Стороны не смогли прийти к соглашению о продлении договора.

Дерби ЦСКА — «Локомотив»: потеряно всё, кроме чести
