Кейна и Компани поливали пивом, Нойер праздновал с сыном. Фото чемпионства «Баварии»

После матча заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором «Бавария» на стадионе «Арена Мюнхен» разгромила «Кёльн» со счётом 5:1, подопечным Венсана Компани вручили трофей победителей.

Лучшие фото с празднования чемпионства «Баварии» — в фотоподборке «Чемпионата».

Напомним, чемпионство «Бавария» оформила досрочно, ещё 19 апреля, за четыре тура до финиша Бундеслиги. Это второй титул мюнхенской команды под руководством Венсана Компани и 35-й – в истории клуба.

В итоговой турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии «Бавария» с 89 очками расположилась на первой строчке, опередив дортмундскую «Боруссию» на 16 очков.