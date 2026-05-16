Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
«Сегодня нам не повезло». Тренер «Челси» Макфарлейн — о поражении в финале Кубка Англии

Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн прокомментировал поражение своей команды от «Манчестер Сити» (0:1) в финале Кубка Англии.

Кубок Англии . Финал
16 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Семеньо – 72'    

«Это странно, но я горжусь тем, как мы выступили. Думаю, матч был равным. Поздравляю «Манчестер Сити». В этой игре наш соперник владел инициативой, но считаю, что обе команды были равны.

В некоторых эпизодах лучше были мы, у соперника тоже возникали такие моменты. Судьба встречи была решена одним ключевым эпизодом.

Обе команды создавали похожие моменты. Сегодня нам не повезло. Думаю, эпизод со столкновением Хато и Хусанова — это пенальти», — приводит слова Макфарлейна BBC.

