«Сегодня нам не повезло». Тренер «Челси» Макфарлейн — о поражении в финале Кубка Англии

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн прокомментировал поражение своей команды от «Манчестер Сити» (0:1) в финале Кубка Англии.

«Это странно, но я горжусь тем, как мы выступили. Думаю, матч был равным. Поздравляю «Манчестер Сити». В этой игре наш соперник владел инициативой, но считаю, что обе команды были равны.

В некоторых эпизодах лучше были мы, у соперника тоже возникали такие моменты. Судьба встречи была решена одним ключевым эпизодом.

Обе команды создавали похожие моменты. Сегодня нам не повезло. Думаю, эпизод со столкновением Хато и Хусанова — это пенальти», — приводит слова Макфарлейна BBC.