«Торпедо» с минимальным счётом обыграло «Енисей» в заключительном туре Первой лиги

Завершился матч 34-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались московское «Торпедо» и красноярский «Енисей». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Олег Гусаков из Кисловодска. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Глеб Шевченко. Защитник московской команды отличился в середине первого тайма, на 30-й минуте.

«Енисей» занял шестое место в турнирной таблице Первой лиги. У команды 49 набранных очков в 34 турах. «Торпедо» с 46 очками завершило сезон на девятой строчке. Победителем Первой лиги стала московская «Родина» (68).