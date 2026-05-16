Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Торпедо М — Енисей, результат матча 16 мая 2026, счет 1:0, 34-й тур Первой лиги 2025/2026

«Торпедо» с минимальным счётом обыграло «Енисей» в заключительном туре Первой лиги
Завершился матч 34-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались московское «Торпедо» и красноярский «Енисей». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Олег Гусаков из Кисловодска. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Россия — Лига Pari . 34-й тур
16 мая 2026, суббота. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 Шевченко – 30'    

Единственный гол в матче забил Глеб Шевченко. Защитник московской команды отличился в середине первого тайма, на 30-й минуте.

«Енисей» занял шестое место в турнирной таблице Первой лиги. У команды 49 набранных очков в 34 турах. «Торпедо» с 46 очками завершило сезон на девятой строчке. Победителем Первой лиги стала московская «Родина» (68).

