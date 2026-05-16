Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
«Никакого празднования». Гвардиола — после победы «Ман Сити» над «Челси» в Кубке Англии

Главный тренер Хосеп Гвардиола высказался после победы своей команды в финальном матче Кубка Англии сезона-2025/2026 над «Челси» (1:0). Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил Даррен Ингланд.

Кубок Англии . Финал
16 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Семеньо – 72'    

«Как только эмоции утихнут, мы поедем домой. Я счастливый человек. Этот сезон является действительно хорошим. Прошлый сезон был самым сложным по многим причинам.

В этом сезоне важно, как мы себя проявляем в каждом матче. Возможно, нам понадобилось время, чтобы обрести стабильность.

Никакого празднования. Вы знаете, что в матче с «Борнмутом» в Премьер-лиге будет ещё сложнее. Постараемся поехать туда и добиться результата», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

На стадии полуфинала соревнования лондонский клуб победил «Лидс Юнайтед» со счётом 1:0, а команда из Манчестера обыграла «Саутгемптон» со счётом 2:1.

