Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Чайка», «Сокол» и «Черноморец» покинули Первую лигу

В субботу, 16 мая, состоялся заключительный, 34-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. По итогам сезона определились три команды, вылетевшие из Первой лиги. Понизились в классе песчанокопская «Чайка», саратовский «Сокол» и «Черноморец» из Новороссийска, набравшие в 34 матчах 22, 26 и 35 очков соответственно.

Отметим, что в последнем туре «Черноморец» обыграл екатеринбургский «Урал» со счётом 2:1. Несмотря на это, команда из Новороссийска не сохранила прописку в Первой лиге, так как «Уфа» победила костромской «Спартак» (1:0) и опередила бело-синих в таблице.

Чемпионом Первой лиги стала «Родина». В активе московской команды 68 набранных очков в 34 матчах.

