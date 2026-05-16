Сперцян обратился к болельщикам перед матчем 30-го тура РПЛ «Краснодар» — «Оренбург»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян обратился к болельщикам перед матчем 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «быкам» предстоит встретиться с «Оренбургом». Встреча состоится 17 мая.

«Финал сезона. Последний матч чемпионата и последний шаг, который мы пройдём вместе. Нам важна ваша поддержка, заполним стадион, как умеет только Краснодар», — написал Сперцян в своём телеграм-канале.

После 29 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 63 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Оренбург» располагается на 11-й строчке, у команды в активе 29 очков. Лидирует в турнире «Зенит», у которого 65 очков. Сине-бело-голубым предстоит встретиться на выезде с «Ростовом» 17 мая.