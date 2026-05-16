Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Рис Джеймс прокомментировал поражение «Челси» от «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии

Защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс высказался о поражении своей команды от «Манчестер Сити» (0:1) в финале Кубка Англии сезона-2025/2026. Игра проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даррен Ингланд.

Кубок Англии . Финал
16 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Семеньо – 72'    

«Конечно, поражение разочаровало. Игра была довольно равной. У «Сити» был один полумомент, и они сумели его реализовать. Никто не радуется поражениям. В последнее время мы проиграли немало матчей — это было тяжело. Каждый раз, выходя на поле, мы стремимся к победе.

Что нужно «Челси» в будущем? Думаю, главное — это стабильность. На прошлой неделе мы поехали на «Энфилд» и, вероятно, должны были победить, а сегодня проиграли здесь. Это сложно. Нам многому нужно научиться и многое перенять», — приводит слова Джеймса ВВС со ссылкой на TNT Sports.

