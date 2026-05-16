Главная Футбол Новости

Форвард «Родины» Артём Максименко стал лучшим бомбардиром Первой лиги, забив 17 мячей

Форвард «Родины» Артём Максименко стал лучшим бомбардиром Первой лиги, забив 17 мячей
Завершился розыгрыш Лиги Pari сезона-2025/2026. По его итогам наибольшее количество голов забил нападающий московской «Родины» Артём Максименко. Форвард забил 17 голов в 34 матчах и победил в гонке бомбардиров Первой лиги.

Второе место занял Амур Калмыков, который провёл 33 встречи в нынешнем сезоне за тульский «Арсенал» и костромской «Спартак», отличившись 16 раз (два из них — с пенальти). Белайди Пуси из воронежского «Факела» выходил на поле 33 раза и так же отметился 16 мячами (три из них — с пенальти).

По итогам сезона первое место в турнирной таблице Первой лиги заняла «Родина». В активе московской команды 68 набранных очков в 34 матчах. На второй строчке расположился воронежский «Факел», у которого так же 68 очков.

Историческое чемпионство «Родины»! Главные итоги развязки в Первой лиге
