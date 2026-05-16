Форвард «Родины» Артём Максименко стал лучшим бомбардиром Первой лиги, забив 17 мячей

Завершился розыгрыш Лиги Pari сезона-2025/2026. По его итогам наибольшее количество голов забил нападающий московской «Родины» Артём Максименко. Форвард забил 17 голов в 34 матчах и победил в гонке бомбардиров Первой лиги.

Второе место занял Амур Калмыков, который провёл 33 встречи в нынешнем сезоне за тульский «Арсенал» и костромской «Спартак», отличившись 16 раз (два из них — с пенальти). Белайди Пуси из воронежского «Факела» выходил на поле 33 раза и так же отметился 16 мячами (три из них — с пенальти).

По итогам сезона первое место в турнирной таблице Первой лиги заняла «Родина». В активе московской команды 68 набранных очков в 34 матчах. На второй строчке расположился воронежский «Факел», у которого так же 68 очков.