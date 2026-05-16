Александр Елагин высказался о победе «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии

Комментатор Александр Елагин поделился впечатлениями от финального матча Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» переиграл «Челси» со счётом 1:0.

«Мои поздравления всем, кто за «Манчестер Сити»! Гвардиола — величайший! Второй после сэра Алекса в эпоху АПЛ. А если не уйдёт из «Сити», то вполне может встать рядом с великим шотландцем. Но и «Челси» — молодцы! Всё решил фантастический гол Семеньо. Больше-то явно голевых моментов не было!» — написал Елагин в телеграм-канале.

На предыдущих этапах турнира «горожане» победили «Эксетер Сити» (10:1), «Солфорд Сити» (2:0), «Ньюкасл Юнайтед» (3:1), «Ливерпуль» (4:0) и «Саутгемптон» (2:1).