Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Елагин высказался о победе «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии

Александр Елагин высказался о победе «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии
Комментарии

Комментатор Александр Елагин поделился впечатлениями от финального матча Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» переиграл «Челси» со счётом 1:0.

Кубок Англии . Финал
16 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Семеньо – 72'    

«Мои поздравления всем, кто за «Манчестер Сити»! Гвардиола — величайший! Второй после сэра Алекса в эпоху АПЛ. А если не уйдёт из «Сити», то вполне может встать рядом с великим шотландцем. Но и «Челси» — молодцы! Всё решил фантастический гол Семеньо. Больше-то явно голевых моментов не было!» — написал Елагин в телеграм-канале.

На предыдущих этапах турнира «горожане» победили «Эксетер Сити» (10:1), «Солфорд Сити» (2:0), «Ньюкасл Юнайтед» (3:1), «Ливерпуль» (4:0) и «Саутгемптон» (2:1).

Материалы по теме
Шикарный гол «Сити» пяткой в финале! У Гвардиолы сезон перестройки — но два трофея
Шикарный гол «Сити» пяткой в финале! У Гвардиолы сезон перестройки — но два трофея
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android