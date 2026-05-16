Бывший защитник «Зенита» и сборной Украины Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры

Бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры, упомянув экс главного тренера российского «Зенита» и украинского «Шахтёра» Мирчу Луческу. Специалист ушёл из жизни 7 апреля в возрасте 80 лет.

«Хочу обратиться к каждому своему болельщику из каждого уголка футбольного мира. Ко всем футбольным клубам, где я имел честь играть. Воздать честь каждому тренеру, каждому партнёру по команде, каждому сопернику и каждому работнику клубов, кто был рядом на протяжении этого большого пути. Хочу по-человечески поблагодарить всех, кто поддерживал меня все эти годы. Кто радовался победам, переживал поражения и проходил этот путь вместе со мной.

Сегодня я завершаю этап своей жизни как профессиональный футболист, завоевав 30 трофеев на самом высоком уровне. И продолжаю жить футболом уже в новой роли – тренера или спортивного функционера – увидим впоследствии. Футбол был моей жизнью 30 лет. Не просто игрой. Не просто профессией. Вся моя жизнь построена вокруг футбола. Именно поэтому этот момент для меня особенный и непростой. За эти годы было всё: большие победы, чемпионства, еврокубковые матчи, тяжёлые периоды, сильные эмоции и невероятное количество людей, ставших частью моей истории.

Особая благодарность моему первому тренеру Павлу Дулинову, тренеру моего дубля Валерию Яремченко и футбольному ангелу – Мирче Луческу. Спасибо Ринату Леонидовичу Ахметову. Спасибо моей родной академии «Шахтёра» и каждому работнику клуба, кто был рядом на протяжении многих лет. Спасибо, «Шахтёр», за большую карьеру. Благодарю президента за шанс пройти этот путь вместе с 13 лет в таком большом клубе. Вы подарили мне самые лучшие возможности и помогли осуществить все футбольные мечты. Увидимся в футболе», — написал Ракицкий в своём аккаунте в социальной сети.