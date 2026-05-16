Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
21:00 Мск
«Всё получилось идеально». Нападающий «Ман Сити» Семеньо — о голе в финале Кубка Англии

Крайний нападающий «Манчестер Сити» Антуан Семеньо высказался о своём голе в финальном матче Кубка Англии с «Челси» (1:0).

Кубок Англии . Финал
16 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Семеньо – 72'    

«На тренировках я уже пару раз забивал такие голы, сегодня всё получилось идеально. По правде сказать, всё случилось так быстро. Я получил мяч, и мне быстро пришлось принять решение.

Ещё никогда до этого я не боролся за подобные трофеи, это для меня что-то новое. Надеюсь, мы сможем довести все свои дела до конца. В детстве я всегда мечтал выступать за топ-клуб, мой путь сюда был долгим, но я благодарен за это.

Первое, что мне сказал Хосеп Гвардиола, когда я перешёл в клуб, было: «Не меняй своей игры». Мы стараемся контролировать мяч, но он всё равно хочет, чтобы я оставался собой и создавал немного хаоса. Не думаю, что сегодня мы как-то отпразднуем эту победу, будем готовиться ко вторнику», — приводит слова Семеньо BBC.

Во вторник, 19 мая, «Манчестер Сити» сыграет с «Борнмутом» в 37-м туре АПЛ.

