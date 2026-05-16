Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Гвардиола высказался о Силве и Стоунзе после победы в Кубке Англии

Гвардиола высказался о Силве и Стоунзе после победы в Кубке Англии
Главный тренер Хосеп Гвардиола высказался об игроках своей команды Бернарду Силве и Джоне Стоунзе, покидающих клуб в конце сезона, после победы в финальном матче Кубка Англии сезона-2025/2026 с «Челси» (1:0).

Кубок Англии . Финал
16 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Семеньо – 72'    

«Конечно, это приятно для Бернардо и Джона, но их вклад нельзя оценивать только по завоёванным трофеям, дело не в этом. Они были невероятны, и я очень благодарен им за то, как они наилучшим образом представляют клуб. Бернардо — машина, и сегодня он снова это показал. Тяжело, но что есть, то есть. Джон и Бернардо уходят, но у нас осталось две игры, и, надеюсь, мы сможем побороться за победу в Премьер-лиге», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что оба футболиста покинут «Манчестер Сити» в конце сезона, по истечении срока контрактов.

