Фабрицио Романо объяснил, почему Хаби Алонсо возглавит «Челси», а не «Ливерпуль»

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо объяснил, почему бывший полузащитник «Ливерпуля» Хаби Алонсо с нового сезона возглавит «Челси», а не мерсисайдский клуб. Ранее СМИ сообщали, что экс-тренер «Реала» может сменить в «Ливерпуле» Арне Слота. По данным Романо, Алонсо согласовал с «Челси» контракт до 2030 года.

«Я знаю, что фанаты «Ливерпуля» очень расстроились. Они надеялись, что ситуация изменится. Но, поверьте мне, в 2026 году «Ливерпуль» ни разу не связывался с Хаби Алонсо. То есть он не отказывался от перехода в «Ливерпуль» и не отдавал предпочтения «Челси». Вот такая реальность. В «Ливерпуле» уверены в решении оставить Арне Слота.

Очевидно, ситуация там непростая. Но руководство «Ливерпуля» остаётся при своём мнении. Они верят в Арне Слота и хотят поддержать его летом в период важного трансферного окна. Если завтра утром «Ливерпуль» передумает, я сообщу вам, но на сегодня они не связывались ни с Алонсо, ни с каким-либо другим тренером», — сказал Романо в видео на YouTube-канале.