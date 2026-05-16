Александр Канищев: ЦСКА нужен тренер, который хочет работать в России

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о подходящей кандидатуре на пост главного тренера ЦСКА, оценив слухи о переходе в клуб Сандро Шварца, ранее работавшего в московском «Динамо».

«Шварц неплохой тренер, который может выстроить игру в ЦСКА. Просто у армейцев каждый год происходит чехарда со сменой тренера. У них есть своя игра, хотя во второй части чемпионата они морально надломились и сдали. Команда играла в самый симпатичный футбол осенью. Тогда думал, что ЦСКА будет одним из конкурентов «Зениту» и «Краснодару». Сейчас придёт новый тренер. Сложно сказать, что будет. ЦСКА нужен тренер, который хочет работать в России. Вариант со Шварцем — вполне себе приемлемый», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.