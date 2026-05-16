Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Полузащитник «Акрона» Бистрович рассказал, как проходило восстановление после травмы

Полузащитник «Акрона» Кристиян Бистрович рассказал, как проходило его восстановление после травмы голеностопа. Из-за повреждения хорватский футболист пропустил вторую половину сезона чемпионата России, впервые сыграв в 29-м туре РПЛ с «Ростовом» (1:3).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Щетинин – 21'     0:2 Мохеби – 39'     1:2 Сако – 42'     1:3 Мелёхин – 45+2'    

– Тебя полтора месяца не было в России. Расскажи, как восстанавливался и как пережил этот непростой период.
– Такое случается – это футбол. Не в первый раз в карьере у меня возникла проблема с голеностопом, в этот раз повреждение случилось на тренировке в игровом стыке. Мне было сразу понятно, как правильнее выстроить процесс реабилитации. В Хорватии в ежедневном режиме проходил необходимые процедуры, работал в зале – с семьёй практически не виделся. Старался делать всё, чтобы быстрее вернуться в строй.

– Ты получил игровое время с «Ростовом» спустя два месяца. Как оценишь свою готовность?
– После травмы работал на велосипеде, после допуска к тренировкам на поле – каждый день бегал, чтобы вернуться в общую группу. На самом деле за это время соскучился по командным тренировкам. По возвращении в расположение «Акрона» начал получать удовольствие. Думаю, что сейчас я в хорошем состоянии, – приводит слова Бистровича официальный сайт «Акрона».

