Луис Энрике ушёл от прямого ответа на вопрос о будущем Шевалье в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ушёл от прямого ответа на вопрос о будущем голкипера своей команды Люка Шевалье в клубе.

— Люка Шевалье не был включён Дидье Дешамом в состав сборной на чемпионат мира. Какова ваша реакция? Есть ли у него ещё будущее в «ПСЖ»?

— Каждый день становится настоящим испытанием. Если мы постоянно показываем, что являемся настоящей командой, то это потому, что нет ничего важнее коллектива. Никакая индивидуальная ситуация не важнее коллектива. Мы по-прежнему сосредоточены на этом, — приводит слова Энрике L'Équipe.

В нынешнем сезоне Шевалье принял участие в 26 играх во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 10 встреч отыграл «на ноль». Французский голкипер не выходил в составе своей команды с конца февраля.