«Аль-Наср» проиграл «Гамба Осаке» в финале Лиги чемпионов АФК 2, Роналду не отличился

Завершился финальный матч Лиги чемпионов АФК 2 сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Наср» из Саудовской Аравии и «Гамба Осака» из Японии. Команды играли на стадионе «Кингдом Арена» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Победу со счётом 1:0 одержала команда из Японии.

Единственный гол в матче забил Денис Хуммет. Турецкий нападающий «Гамба Осаки» отличился в середине первого тайма, на 30-й минуте.

Отметим, что нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду провёл на поле всю встречу и не отметился результативными действиями.

В полуфинале турнира «Аль-Наср» обыграл «Аль-Ахли» из Катара со счётом 5:1. «Гамба Осака» победила «Бангкок Юнайтед» из Таиланда (3:0).