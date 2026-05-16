Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Аль-Наср — Гамба Осака, результат матча 16 мая 2026, счет 0:1, финал Лиги чемпионов АФК 2 2025/2026

«Аль-Наср» проиграл «Гамба Осаке» в финале Лиги чемпионов АФК 2, Роналду не отличился
Завершился финальный матч Лиги чемпионов АФК 2 сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Наср» из Саудовской Аравии и «Гамба Осака» из Японии. Команды играли на стадионе «Кингдом Арена» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Победу со счётом 1:0 одержала команда из Японии.

16 мая 2026, суббота. 20:45 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
0 : 1
Гамба Осака
Суйта, Япония
0:1 Хуммет – 30'    

Единственный гол в матче забил Денис Хуммет. Турецкий нападающий «Гамба Осаки» отличился в середине первого тайма, на 30-й минуте.

Отметим, что нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду провёл на поле всю встречу и не отметился результативными действиями.

В полуфинале турнира «Аль-Наср» обыграл «Аль-Ахли» из Катара со счётом 5:1. «Гамба Осака» победила «Бангкок Юнайтед» из Таиланда (3:0).

Роналду не хватило 30 секунд до чемпионства! Вратарь «привёз» в стиле Филимонова! Видео
