Тренер «Баварии» Компани: мы с нетерпением ждём финал Кубка Германии

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился впечатлениями от матча заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги с «Кёльном» (5:1). Ранее мюнхенцы досрочно стали чемпионами Германии.

«Я знаю, что больше не могу бежать быстрее своих футболистов. Я был готов к тому, что меня обольют пивом. Сегодня было важно придерживаться нашего стиля игры и демонстрировать свою энергию на поле. Именно так обычно мы и побеждаем.

Мы показали хорошую игру в первом тайме. После перерыва нам пришлось немного помучиться, но мы смогли прийти в себя. Это отличительная особенность нашей команды. Теперь же нам следует насладиться этим моментом.

Чувствуем, что находимся в действительно хорошей форме и что финал Кубка Германии состоится в подходящее время. Это финал, и мы хотим играть с полной уверенностью. Мы с нетерпением ждём поездки туда, очень хотим победить», — приводит слова Компани официальный сайт мюнхенского клуба.

В финале Кубка Германии «Бавария» 23 мая сыграет со «Штутгартом». Встреча состоится на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.