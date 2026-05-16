Хаби Алонсо будет активно участвовать в разработке трансферной стратегии «Челси» — Романо

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что испанский главный тренер Хаби Алонсо, который, по его информации, в ближайшее время возглавит лондонский «Челси», получит право влиять на трансферную стратегию в своей новой команде.

«Насколько я понимаю, Хаби Алонсо будет активно участвовать в разработке трансферной стратегии «Челси». Хаби Алонсо принял предложение «Челси» в том числе потому, что ему сказали, что он будет участвовать в обсуждении, планировании, выборе игроков и позиций.

Разумеется, вместе с клубом, то есть с теми, кто принимает решения в «Челси». Это не только главный тренер. Это не совсем так, но в современном футболе таких примеров немного. Для Хаби это было очень важно», — сказал Романо в видео на YouTube-канале.