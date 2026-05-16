Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Можем отпраздновать победу с размахом». Нойер — о чемпионстве «Баварии»

«Можем отпраздновать победу с размахом». Нойер — о чемпионстве «Баварии»
Комментарии

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер после матча 34-го тура немецкой Бундеслиги с «Кёльном» (5:1) высказался о праздновании чемпионства, которое команда ранее завоевала досрочно.

Германия — Бундеслига . 34-й тур
16 мая 2026, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
5 : 1
Кёльн
Кёльн
1:0 Кейн – 10'     2:0 Кейн – 13'     2:1 Эль-Мала – 18'     3:1 Бишоф – 22'     4:1 Кейн – 69'     5:1 Джексон – 83'    

«Сегодня мы можем отпраздновать победу с размахом, учитывая результат и нашу игру. А ещё мы попрощались с Николасом Джексоном, Рафой Геррейру и Леоном Горецкой — каждый из них является достойным футболистом. Поэтому тем более замечательно, что мы показали хорошую игру в такой день, когда празднуем чемпионство.

Мой 13-й чемпионский титул с командой, конечно, тоже особенный. Это прекрасное чувство, потому что мы заслужили победу. Думаю, мы доминировали в лиге с самого начала, поэтому этот чемпионский титул такой же особенный, как и первый.

Моя замена во втором тайме? Почувствовал дискомфорт в икре и не хотел рисковать перед следующей неделей», — приводит слова Нойера официальный сайт мюнхенского клуба.

23 мая «Бавария» сыграет со «Штутгартом» в финале Кубка Германии. Встреча состоится на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

Материалы по теме
Тренер «Баварии» Компани: мы с нетерпением ждём финал Кубка Германии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android