«Можем отпраздновать победу с размахом». Нойер — о чемпионстве «Баварии»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер после матча 34-го тура немецкой Бундеслиги с «Кёльном» (5:1) высказался о праздновании чемпионства, которое команда ранее завоевала досрочно.

«Сегодня мы можем отпраздновать победу с размахом, учитывая результат и нашу игру. А ещё мы попрощались с Николасом Джексоном, Рафой Геррейру и Леоном Горецкой — каждый из них является достойным футболистом. Поэтому тем более замечательно, что мы показали хорошую игру в такой день, когда празднуем чемпионство.

Мой 13-й чемпионский титул с командой, конечно, тоже особенный. Это прекрасное чувство, потому что мы заслужили победу. Думаю, мы доминировали в лиге с самого начала, поэтому этот чемпионский титул такой же особенный, как и первый.

Моя замена во втором тайме? Почувствовал дискомфорт в икре и не хотел рисковать перед следующей неделей», — приводит слова Нойера официальный сайт мюнхенского клуба.

23 мая «Бавария» сыграет со «Штутгартом» в финале Кубка Германии. Встреча состоится на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.