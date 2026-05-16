Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
«Расинг» вернулся в Ла Лигу после 14 лет отсутствия

«Расинг» вернулся в Ла Лигу после 14 лет выступлений в низших дивизионах. Это случилось после победы команды в матче 40-го тура испанской Сегунды с «Вальядолидом» (4:1). Игра прошла на стадионе «Кампос де Спорт де Эль-Сардинеро» (Сантандер, Испания).

Испания — Сегунда . 40-й тур
16 мая 2026, суббота. 19:30 МСК
Расинг
Сантандер
Окончен
4 : 1
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Вильялибре – 33'     1:1 Джауаб – 42'     2:1 Мартин – 62'     3:1 Мартин – 73'     4:1 Камара – 90+5'    
Удаления: нет / Клерк – 59'

В составе победителей голами отметились форвард Асьер Вильялибре на 33-й минуте, полузащитник Сулейман Камара (90+5-я минута), а также дубль оформил полузащитник Андрес Мартин (62-я и 73-я минуты). В составе проигравших отличился защитник Мохамед Джауаб на 42-й минуте.

После 40 матчей во втором по рангу дивизионе Испании «Расинг» набрал 78 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая «Депортиво» и «Альмерию» на семь очков. У «Депортиво» имеется игра в запасе. До конца чемпионата осталось два тура. Таким образом, «Расинг» не опустится ниже второго места и в следующем сезоне будет выступать в Ла Лиге.

