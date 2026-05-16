«Великолепное завершение сезона Бундеслиги». Игрок «Баварии» Кейн — о победе над «Кёльном»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн после матча 34-го тура немецкой Бундеслиги с «Кёльном» (5:1) высказался об итогах прошедшего розыгрыша чемпионата Германии.

Германия — Бундеслига . 34-й тур
16 мая 2026, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
5 : 1
Кёльн
Кёльн
1:0 Кейн – 10'     2:0 Кейн – 13'     2:1 Эль-Мала – 18'     3:1 Бишоф – 22'     4:1 Кейн – 69'     5:1 Джексон – 83'    

«Это было великолепное завершение сезона Бундеслиги. Ещё одна действительно хорошая игра с большим количеством голов. Теперь нам просто нужно насладиться празднованием, потому что сезон долгий и сложный. Завершение сезона таким образом, конечно, идеально.

Многое складывается для нас удачно, это наша особенность. Мы всегда хотим атаковать, высоко прессинговать, быстро отбирать мяч и забивать как можно больше голов. Это возможно благодаря нашему менталитету и тому, как мы тренируемся. Независимо от соперника или ситуации, мы всегда хотим играть одинаково, и мы снова показали это сегодня», — приводит слова Кейна официальный сайт мюнхенского клуба.

