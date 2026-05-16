Женский футбольный клуб «Дончанка» объявил о закрытии из-за отсутствия финансирования

Пресс-служба женского футбольного клуба «Дончанка» объявила, что клуб прекратит своё существование из-за отсутствия финансирования.

«Дорогие наши болельщики, друзья и родные! С тяжёлым сердцем, но с безграничной благодарностью мы обращаемся к вам сегодня. «Дончанка» завершает свою историю. Причина — отсутствие финансирования. Это не просто закрытие команды — это конец пути, который был наполнен громкими победами, достижениями и, главное, вашей верой в нас. Мы уходим, но нам есть чем гордиться. Эти победы мы одержали вместе с вами.

Наша «Дончанка» — уникальный клуб. Мы четырежды становились победителем Первого дивизиона России (в 2015, 2016, 2019 и 2024 годах). Больше никому в истории не удавалось выигрывать этот турнир так много раз — это наше общее с вами историческое достижение, которое навсегда останется в истории российского женского футбола. Мы выступали в высшем дивизионе страны, мы доходили до 1/4 финала Кубка России, сражаясь на равных с грандами.

Каждый раз, выходя на поле, мы знали: на трибунах или за экранами — есть вы. Вы не давали нам сдаваться. Вы были нашим 12-м игроком — тем, кто придавал силы, когда они заканчивались, и верил, когда опускались руки. Вы писали нам много слов поддержки, записывали мотивирующие обращения, чтобы поддержать на любом поле. Спасибо вам за каждый крик «Вперёд, «Дончанка»!», за каждое сердце, которое билось с нами в унисон.

Сегодня мы закрываем эту главу. Но мы не прощаемся с вами в сердцах. Берегите футбол, приходите на стадионы, поддерживайте тех, кто продолжает играть. Пусть наша «Дончанка» останется в вашей памяти не как ушедшая команда, а как команда, которая когда-то заставила вас верить в чудо. С вечной любовью и самой искренней благодарностью, игроки и тренерский штаб ЖФК «Дончанка», — говорится в сообщении на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».