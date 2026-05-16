«Челси» не смог забить в пятом финале на «Уэмбли» подряд

«Челси» уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:1 в финальном матче Кубка Англии сезона-2025/2026. Игра прошла на стадионе «Уэмбли». Таким образом, «синие» не забивают в финалах на лондонской арене в пяти встречах подряд. Об этом сообщает аккаунт Squawka в социальной сети X.

Ранее «Челси» на «Уэмбли» проиграл «Лестеру» (0:1) и трижды — «Ливерпулю» (0:0, 10:11 пен.; 0:0, 5:6 пен.; 0:1).

На стадии полуфинала соревнования лондонский клуб победил «Лидс Юнайтед» со счётом 1:0, а команда из Манчестера обыграла «Саутгемптон» со счётом 2:1.

В прошлый раз данный трофей выиграл лондонский «Кристал Пэлас», который в решающем матче на стадионе «Уэмбли» победил «Манчестер Сити» со счётом 1:0.