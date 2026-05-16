«Мы видим тренера». Корнеев — о Карседо в «Спартаке»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о главном тренере московского «Спартака» Хуане Карлосе Карседо.

«До назначения было понятно, что это не тренер, который появился случайно. По его играм в «Пафосе» было видно, что существует тренерская рука. Мы видим тренера. Мне кажется, это интересный специалист. Понятно, что давайте сейчас не будем шапкозакидательством заниматься, как это в «Спартаке» происходит, но, по крайней мере, видишь человека, который никуда не дёргается. Он спокойно делает свою работу, и пока мы даже о «Спартаке» что-то негативное перестали слышать», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

После 29 матчей чемпионата России «Спартак» набрал 51 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от идущего третьим «Локомотива» (53) на два очка.