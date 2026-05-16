Гарри Кейн стал лишь вторым игроком с 36 и более голами в нескольких сезонах Бундеслиги

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн отличился 36 раз в нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги. Ранее английский форвард забивал такое же количество голов в сезоне-2023/2024. Таким образом, он стал лишь вторым игроком в истории чемпионата Германии, кто отличился 36 и более раз в нескольких сезонах Бундеслиги. Об этом сообщает аккаунт OptaFranz в социальной сети X.

Ранее подобное удавалось только легендарному нападающему «Баварии» Герду Мюллеру. Немецкий форвард забивал более 36 голов в трёх розыгрышах чемпионата Германии.

Отметим, что экс-нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски достигал подобной статистики только в сезоне-2020/2021.