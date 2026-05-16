Криштиану Роналду упустил 14 из 14 трофеев с момента перехода в «Аль-Наср»

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду упустил 14-й трофей из 14 возможных с момента переезда в Саудовскую Аравию. «Аль-Наср» уступил японскому клубу «Гамба Осака» (0:1) в финале азиатской Лиги чемпионов 2. Команды играли на стадионе «Кингдом Арена» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия).

Лига Чемпионов АФК 2 . Финал
16 мая 2026, суббота. 20:45 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
0 : 1
Гамба Осака
Суйта, Япония
0:1 Хуммет – 30'    

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. За это время нападающий не смог победить в чемпионате страны — 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, Кубке Саудовской Аравии — 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, Суперкубке — 2022, 2023, 2024, Лиге чемпионов АФК — 2023/2024, 2024/2025 и в Лиге чемпионов АФК 2 — 2025/2026.

В четверг, 21 мая, завершится сезон-2025/2026 саудовской Про-Лиги. «Аль-Наср» занимает первое место в турнирной таблице за тур до финиша, опережая «Аль-Хиляль» на два очка. В заключительном туре команда Криштиану Роналду сыграет с клубом «Дамак».

