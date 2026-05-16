Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Как закончу, я сразу в «Амкал». Соболев — после получения футболки от Попкова

«Как закончу, я сразу в «Амкал». Соболев — после получения футболки от Попкова
Комментарии

Президент «Амкала» Герман Попков подарил футболку клуба форварду «Зенита» Александру Соболеву.

— Мы «Амкал», а вы нет. Ну, рано ещё. Лет через шесть можно.

— Ну когда закончишь карьеру, как Миша [Кержаков], тогда можно.
— Как закончу, я сразу в «Амкал», — сказал Соболев в видео на YouTube-канале «Герман Классический».

Фото: Кадр с YouTube-канала «Герман Классический»

В нынешнем сезоне Соболев провёл за «Зенит» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал четыре результативные передачи.

После 29 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 65 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий вторым «Краснодар» на два очка. В последнем туре чемпионата сине-бело-голубым предстоит встретиться на выезде с «Ростовом».

Материалы по теме
Экс-игрок «Зенита» Горшков: Дуран не смог принести пользу и проиграл конкуренцию Соболеву
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android