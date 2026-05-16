«Как закончу, я сразу в «Амкал». Соболев — после получения футболки от Попкова

Президент «Амкала» Герман Попков подарил футболку клуба форварду «Зенита» Александру Соболеву.

— Мы «Амкал», а вы нет. Ну, рано ещё. Лет через шесть можно.

— Ну когда закончишь карьеру, как Миша [Кержаков], тогда можно.

— Как закончу, я сразу в «Амкал», — сказал Соболев в видео на YouTube-канале «Герман Классический».

Фото: Кадр с YouTube-канала «Герман Классический»

В нынешнем сезоне Соболев провёл за «Зенит» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал четыре результативные передачи.

После 29 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 65 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий вторым «Краснодар» на два очка. В последнем туре чемпионата сине-бело-голубым предстоит встретиться на выезде с «Ростовом».