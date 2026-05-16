«Ман Сити» стал первым клубом, выигравшим все матчи Кубка Англии и Кубка лиги за сезон

«Манчестер Сити» стал первым клубом в истории, который одержал победы во всех матчах Кубка Англии и Кубка английской лиги за один сезон. Об этом сообщает Opta.
В Кубке Англии «горожане» победили «Эксетер Сити» (10:1), «Солфорд Сити» (2:0), «Ньюкасл Юнайтед» (3:1), «Ливерпуль» (4:0), «Саутгемптон» (2:1) а в финале переиграли «Челси» (1:0).
В Кубке английской лиги команда Хосепа Гвардиолы одержала победы над «Хаддерсфилд Таун» (2:0), «Суонси Сити» (3:1), «Брентфордом» (2:0), «Ньюкасл Юнайтед» (2:0, 3:1), а в решающей встрече небесно-голубые выиграли у «Арсенала» (2:0).
К этому моменту у «Манчестер Сити» восемь Кубков Англии и девять Кубков лиги.