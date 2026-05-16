Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ман Сити» стал первым клубом, выигравшим все матчи Кубка Англии и Кубка лиги за сезон

«Ман Сити» стал первым клубом, выигравшим все матчи Кубка Англии и Кубка лиги за сезон
Комментарии

«Манчестер Сити» стал первым клубом в истории, который одержал победы во всех матчах Кубка Англии и Кубка английской лиги за один сезон. Об этом сообщает Opta.

Кубок Англии . Финал
16 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Семеньо – 72'    

В Кубке Англии «горожане» победили «Эксетер Сити» (10:1), «Солфорд Сити» (2:0), «Ньюкасл Юнайтед» (3:1), «Ливерпуль» (4:0), «Саутгемптон» (2:1) а в финале переиграли «Челси» (1:0).

В Кубке английской лиги команда Хосепа Гвардиолы одержала победы над «Хаддерсфилд Таун» (2:0), «Суонси Сити» (3:1), «Брентфордом» (2:0), «Ньюкасл Юнайтед» (2:0, 3:1), а в решающей встрече небесно-голубые выиграли у «Арсенала» (2:0).

К этому моменту у «Манчестер Сити» восемь Кубков Англии и девять Кубков лиги.

Материалы по теме
Шикарный гол «Сити» пяткой в финале! У Гвардиолы сезон перестройки — но два трофея
Шикарный гол «Сити» пяткой в финале! У Гвардиолы сезон перестройки — но два трофея
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android