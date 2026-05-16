Тренер «Торпедо» Олег Кононов высказался о победе над «Енисеем» в Первой лиге
Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал результат матча 34-го тура Лиги Pari, в котором его команда одержала победу над «Енисеем» со счётом 1:0.

Россия — Лига Pari . 34-й тур
16 мая 2026, суббота. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 Шевченко – 30'    

«Ребята выполнили всё, о чём мы договаривались. Мы изучили соперника и понимали, что команда будет играть в давление, в прессинге, компактно. Они нам предложили такую игру, мы её приняли и сыграли лучше, чем «Енисей», — по крайней мере, по созданию голевых моментов. За исключением первого тайма, где мы сами допустили две ошибки, которые едва не стоили нам пропущенного гола. В целом считаю, что ребята провели очень хороший матч. Поблагодарил их за сегодняшнюю игру: за желание, за стремление победить и доминировать», — приводит слова Кононова официальный сайт «Торпедо».

«Енисей» занял шестое место в турнирной таблице Первой лиги. У команды 49 набранных очков в 34 турах. «Торпедо» с 46 очками завершило сезон на девятой строчке.

