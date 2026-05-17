Роналду не пошёл за серебряной медалью после поражения в финале Лиги чемпионов АФК 2

Форвард «Аль‑Насра» Криштиану Роналду проигнорировал церемонию награждения своей команды после поражения в финале азиатской Лиги чемпионов 2 от японского клуба «Гамба Осака» (0:1). Встреча проходила на стадионе «Кингдом Арена» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия).

После финального свистка состоялась церемония награждения, на которой футболисты и тренерский штаб «Аль-Насра» получили серебряные медали. Криштиану Роналду не явился на церемонию. Капитан покинул поле до начала церемонии.

Упущенный трофей стал для Роналду 14-м из 14 возможных с момента переезда в Саудовскую Аравию. В четверг, 21 мая, завершится сезон-2025/2026 саудовской Про-Лиги. «Аль-Наср» занимает первое место в турнирной таблице за тур до финиша, опережая «Аль-Хиляль» на два очка.