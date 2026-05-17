«Я посылал на несколько букв». Мостовой — о трудностях карьеры в «Бенфике»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о трудностях своей карьеры в португальской «Бенфике».

— На тот момент, когда я приехал, то приехал без документов. Меня просто посадили в самолёт, договорились, и я улетел. В 90-е многие так уезжали. И я не мог играть вообще без документов. А брал меня Свен-Йоран Эрикссон. Когда мы тренировались, он говорил: «Алекс, жди. Когда всё уладится, то будешь играть». Я полгода так тренировался. А потом, когда Эрикссон ушёл, пришёл такой Ивич. Тот был такой немножко непонятный, паникёр. И вот с ним была просто катастрофа.

— Но как Вы выходили из этой ситуации?

— Я посылал на несколько букв его, потому что видел, как он делал это последовательно. Он не любил русских. Когда документы пришли, получилось, что мы тренируемся, всё здорово. Товарищеская игра какая-нибудь в середине недели, я здорово выгляжу. И он перед играми [официальными] вывешивал список, кто едет. Подхожу к списку, а моей фамилии нет. И так это постоянно продолжалось. Я терпел, терпел, а потом просто, в один момент вскипел, говорю: «Пошёл ты…» И через месяц его и убрали, — сказал Мостовой в видео на YouTube-канале «Спартака».

В составе «Бенфики» Мостовой выступал с 1991 по 1993 год. За португальскую команду футболист провёл 17 матчей, в которых забил два мяча и сделал три результативные передачи.