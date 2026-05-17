Криштиану Роналду стал худшим игроком финала Лиги чемпионов АФК 2 по оценке Sofascore

Форвард «Аль‑Насра» Криштиану Роналду стал худшим игроком финала Лиги чемпионов АФК 2 по оценке портала Sofascore. Его команда уступила японскому клубу «Гамба Осака» (0:1). Встреча проходила на стадионе «Кингдом Арена» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Португалец получил оценку 5,9 — худшую среди всех 22 футболистов основных составов и 10 игроков, вышедших на замену.

Лига Чемпионов АФК 2 . Финал
16 мая 2026, суббота. 20:45 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
0 : 1
Гамба Осака
Суйта, Япония
0:1 Хуммет – 30'    

Фото: Sofascore

Упущенный трофей стал для Роналду 14-м из 14 возможных с момента переезда в Саудовскую Аравию. В четверг, 21 мая, завершится сезон-2025/2026 саудовской Про-Лиги. «Аль-Наср» (83) занимает первое место в турнирной таблице за тур до финиша, опережая «Аль-Хиляль» (81) на два очка.

