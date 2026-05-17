Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олег Кононов: никому бы не пожелал оказаться в той ситуации, в которой мы находились

Олег Кононов: никому бы не пожелал оказаться в той ситуации, в которой мы находились
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов высказался об итогах сезона для московского клуба. Напомним, специалист был уволен в августе 2025 года, а затем вновь назначен в октябре.

— «Торпедо» завершило сезон на девятом месте. Довольны ли вы итогами весенней части чемпионата?
— Я уже говорил о том, что перед нами стояло две задачи — минимальная и максимальная. Минимальную мы выполнили. Когда пришли в «Торпедо» второй раз, команда была на последнем месте, сейчас — на девятом. В принципе, эту задачу мы решили. Конечно, есть определённое неудовлетворение от того, что не удалось попасть в стыки. В этом плане горечь осталась.

Но есть и удовлетворение — создаётся хорошая команда: как на поле, так и вне поля. Поэтому, как я говорил ранее, задача — сохранить как можно больше игроков из этого состава для выполнения задачи в следующем чемпионате.

— Если оценивать по пятибалльной шкале: осенняя часть — двойка, весенняя — четвёрка. По итогу — тройка с плюсом. В чём этот плюс, на ваш взгляд?
— То, что с нами произошло — с клубом в целом, с руководством, с игроками, с нами, с тренерами, — психологически всё это достаточно сложно пережить. Плюс это наша работа, нам нужно выходить и показывать результат. Мы не до конца тогда подготовились к сезону: ряд ведущих игроков ушли, а усиление взять не успели. Затем было увольнение нашего тренерского штаба, пришли другие специалисты, но команда всё равно была психологически очень опустошена. Кто-то скажет, что это ерунда. Нет. Психология в любом виде спорта — это номер один, а всё остальное идёт потом.

Я рад за ребят. Сказал им сегодня: молодцы, что выстояли в этом сезоне и поднялись — в первую очередь за счёт характера. Я бы никому не пожелал — ни тренерам, ни игрокам — оказаться в той ситуации, в которой мы находились.

Если взять последние 15 игр, мы набрали очень приличное количество очков. После «Родины» идём мы. Да, проиграли две игры. Желание было выиграть всё и максимум свести, возможно, одну-две вничью, но не так всё просто. Первая лига — достаточно сложный турнир, соперники примерно равны. Был ряд ничьих, два поражения. Но в любом случае весна — хороший показатель для команды.

— Главный плюс — создана основа для команды, которая может бороться за выход в РПЛ?
— Да. Всё верно, — приводит слова Кононова официальный сайт «Торпедо».

«Торпедо» с 46 очками завершило сезон на девятой строчке в турнирной таблице Лиги Pari.

Материалы по теме
Историческое чемпионство «Родины»! Главные итоги развязки в Первой лиге
Историческое чемпионство «Родины»! Главные итоги развязки в Первой лиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android