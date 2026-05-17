Олег Кононов: никому бы не пожелал оказаться в той ситуации, в которой мы находились

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов высказался об итогах сезона для московского клуба. Напомним, специалист был уволен в августе 2025 года, а затем вновь назначен в октябре.

— «Торпедо» завершило сезон на девятом месте. Довольны ли вы итогами весенней части чемпионата?

— Я уже говорил о том, что перед нами стояло две задачи — минимальная и максимальная. Минимальную мы выполнили. Когда пришли в «Торпедо» второй раз, команда была на последнем месте, сейчас — на девятом. В принципе, эту задачу мы решили. Конечно, есть определённое неудовлетворение от того, что не удалось попасть в стыки. В этом плане горечь осталась.

Но есть и удовлетворение — создаётся хорошая команда: как на поле, так и вне поля. Поэтому, как я говорил ранее, задача — сохранить как можно больше игроков из этого состава для выполнения задачи в следующем чемпионате.

— Если оценивать по пятибалльной шкале: осенняя часть — двойка, весенняя — четвёрка. По итогу — тройка с плюсом. В чём этот плюс, на ваш взгляд?

— То, что с нами произошло — с клубом в целом, с руководством, с игроками, с нами, с тренерами, — психологически всё это достаточно сложно пережить. Плюс это наша работа, нам нужно выходить и показывать результат. Мы не до конца тогда подготовились к сезону: ряд ведущих игроков ушли, а усиление взять не успели. Затем было увольнение нашего тренерского штаба, пришли другие специалисты, но команда всё равно была психологически очень опустошена. Кто-то скажет, что это ерунда. Нет. Психология в любом виде спорта — это номер один, а всё остальное идёт потом.

Я рад за ребят. Сказал им сегодня: молодцы, что выстояли в этом сезоне и поднялись — в первую очередь за счёт характера. Я бы никому не пожелал — ни тренерам, ни игрокам — оказаться в той ситуации, в которой мы находились.

Если взять последние 15 игр, мы набрали очень приличное количество очков. После «Родины» идём мы. Да, проиграли две игры. Желание было выиграть всё и максимум свести, возможно, одну-две вничью, но не так всё просто. Первая лига — достаточно сложный турнир, соперники примерно равны. Был ряд ничьих, два поражения. Но в любом случае весна — хороший показатель для команды.

— Главный плюс — создана основа для команды, которая может бороться за выход в РПЛ?

— Да. Всё верно, — приводит слова Кононова официальный сайт «Торпедо».

«Торпедо» с 46 очками завершило сезон на девятой строчке в турнирной таблице Лиги Pari.