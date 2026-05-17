Главная Футбол Новости

Тренер «Монако» Поконьоли: надеюсь стать частью долгосрочного проекта клуба

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли дал комментарий на тему своего будущего в клубе. За один тур до конца сезона команда занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1.

Франция — Лига 1 . 34-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Поступали ли мне какие-либо сигналы от руководства клуба? Я завершу сезон, как и должно быть, сохраняя своё видение. Наш тренерский штаб сосредоточен на нынешнем составе команды. Вопросы о моём будущем следует задать позже. Я сфокусирован на работе, не забегаю вперёд.

У нас впереди ещё одна игра. Самое главное — иметь план и придерживаться его. В футболе зачастую именно структура делает разницу. Я по-прежнему убеждён, мы можем многое извлечь из нынешнего сезона, чтобы стать лучше. Надеюсь стать частью долгосрочного проекта клуба.

Хочу ли я остаться? Конечно! Этот вопрос меня удивил. Мне очень нравилось работать в нынешнем сезоне. Мы должны потрудиться, чтобы создать нечто мощное», — цитирует Поконьоли Get French Football News.

